Шестиклассница родила прямо на уроке

В Якутии родила 12-летняя школьница. Схватки у нее начались прямо на уроке. Учителя срочно вызвали ей "скорую".

Они думали, что у ученицы острый приступ аппендицита. Сама школьница тоже не догадывалась, что беременна. Рождение дочери стало для нее и ее родителей сюрпризом.

- Роды прошли без осложнений, - рассказала сотрудница роддома. - Сейчас и мать, и ребенок чувствуют себя нормально.

По словам медиков, несмотря на юный возраст, физиологически девочка уже созрела для родов, и все репродуктивные функции у нее хорошо развиты.

В школе признаются, что рождение малыша у их ученицы - полная неожиданность.

- Она ходила в школу как всегда. Никаких признаков, что она беременна, не было, - удивляются педагоги.

Представители прокуратуры Якутска подтвердили, что проверка проводится, однако подчеркнули, что уголовное дело не будет заведено из-за отсутствия состава и субъекта преступления. Отец ребенка оказался учеником седьмого класса той же школы.

Комментарий специалиста

Роман Буянов, адвокат:

"Никто уголовной ответственности не понесет"

- Отец ребенка не понесет уголовной ответственности, потому что ему еще не исполнилось 18 лет. Согласно законодательству, в нашей стране наказание грозит только совершеннолетним гражданам, которые совершили действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетним. В этом случае и мать, и отец ребенка - дети, которых никто не имеет права уголовно наказать. Кроме того, очень сложно доказать, кто в большей степени виноват в сложившейся ситуации - девочка или мальчик. Нельзя обвинять во всем семиклассника, только потому, что он парень.

kp.ru