Темный шоколад против хронической усталости

Ежедневное употребление темного шоколада может облегчить симптомы синдрома хронической усталости (СХУ).

От хронической усталости страдает значительная часть жителей Земли, в первую очередь больших городов. Причины СХУ - жесткий ритм жизни, нездоровые привычки, большие психологические нагрузки обитателей современных мегаполисов. Хроническая усталость проявляет себя "непонятными" головными и мышечными болями, состоянием "разбитости" и т.п.

О полезных свойствах натурального шоколада пишут и говорят уже давно, но сейчас его стали изучать как средство для профилактики СХУ. Английские ученые из медицинской школы Халла-Йорка провели 2-месячный эксперимент с 3 группами усталых добровольцев. Одна группа ела обычный шоколад, другой было предложено включить в ежедневный рацион 45 граммов темного десерта с высоким содержанием какао (85 процентов), контрольной группе шоколада не полагалось.

Для женщин самый радостный результат эксперимента - никто из добровольцев не набрал лишнего веса, хотя в "шоколадных" группах каждый из участников ежедневно потреблял 245 лишних калорий. Но исследователи больше радовались подтверждению своей гипотезы о том, что темный шоколад с высоким содержанием какао-полифенолов придает людям бодрость и свежесть - это показали специальные тесты на усталость, которым исследователи подвергли участников сладкого эксперимента. Ранее темный шоколад был рекомендован как мощный антиоксидант. Теперь, можно сказать, приоткрыта вековая тайна шоколадных тортов и конфет: усталый организм как бы предчувствует, что после поедания этих сладостей ему станет легче. Но не забывайте, что речь идет лишь о темных сортах натурального шоколада.

news.open.by