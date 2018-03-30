17 причин съесть мандарин

Мандарин - представитель семейства цитрусовых, а значит, в нем сокрыты целые залежи витамина С. Но не только...

Еще в «оранжевых мячиках» содержится витамин Д, который обладает противорахитным действием, и витамин К, способный обеспечить эластичность кровеносных сосудов. А вот нитратов в мандаринах не бывает. С лимонной кислотой эти вредоносные вещества не уживаются.

Существует огромное количество способов использовать мандарины в лечебных целях.

Плоды и сок

- Мандариновый сок является полезным диетическим и лечебным напитком. Особенно он рекомендуется детям (даже младенцам) и больным.

- При высокой температуре сок мандарина хорошо утоляет жажду.

- Мандарины используют при лечении астмы и бронхитов. Они содержат большое количество феноликовой аминокислоты, которая называется синефрином. Это хорошо известное противозастойное и противоотечное средство. Для очищения легких от слизи рекомендуется каждое утро выпивать по стакану мандаринового сока.

- При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся поносами, очень полезны свежие мандарины и сок.

- Мандариновый сок, употребляемый регулярно и в больших количествах, избавляет от гельминтов (глистов).

- Плоды мандарина прекрасно насыщают организм витаминами в зимнее время.

- Мандарины обладают антицинготным действием, повышают аппетит, улучшают обменные процессы.

- Эфирное масло мандарина поднимает настроение.

- Мандарины и мандариновый сок благодаря фитонцидным свойствам оказывают антимикробное действие.

- Наружное применение мандаринового сока помогает в борьбе с молочницей.

- Сок и плоды мандарина эффективно действуют при дизентерии.

- При обильных климактерических кровотечениях мандарины широко используют как кровоостанавливающее средство.

- Сок применяется при кожных заболеваниях. Действие фитонцидов, содержащихся в мандарине, настолько сильно, что свежий сок убивает некоторые грибки (трихофитию, микроспорию). Чтобы излечить кожу и ногти, пораженные грибком, следует многократно втирать в них сок из дольки или кожуры мандарина.

Кожура

- Смягчают кашель и оказывают отхаркивающее действие при бронхитах и трахеитах настои и отвары из сухой кожуры на воде (1:10).

- Мандариновая кожура входит в состав смеси лекарственных растений для получения горькой настойки, которая применяется в медицине для повышения аппетита и улучшения пищеварения, ее принимают по 10-20 капель за 15-30 минут до еды.

- Для стимуляции аппетита рекомендуют использовать в тех же дозах и чистую настойку сухой кожуры мандарина.

- При диабете отвар из кожуры мандаринов способствует снижению уровня сахара в крови. Кожуру 3 плодов кипятят 10 минут в 1 литре воды. Отвар нужно держать в холодильнике непроцеженным и принимать ежедневно.

Будьте осторожны!

Несмотря на лечебные свойства, мандарины могут навредить человеку. Они раздражают почки и слизистую оболочку желудка и кишечника. Поэтому мандарины не рекомендуются при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при гастритах с повышенной кислотностью желудочного сока, энтеритах, колитах и обострениях воспалительных заболеваний кишечника, а также при холецистите, гепатите и остром нефрите.

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