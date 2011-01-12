Чашечка какао ускорит мозговой кровоток

Британскими учеными было проведено исследование, в котором молодые женщины пили по чашке какао перед выполнением трудных заданий и исполняли их под контролем магнитно-резонансного томографа. На приборе у всей группы было отмечено ускорение мозгового кровотока.

Учеными было изучено воздействие какао на мозг людей, у которых изначально был снижен мозговой кровоток. По мнению исследователей, флавоноиды и антиоксиданты обнаруженные в какао, могут стать источниками лекарств от слабоумия и старческого склероза. Однако, в магазинах продается какао-порошок, в котором низкое содержание флавоноидов. Флавоноиды искусственно убирают из сырья, поскольку они придают горечь напитку.

newsland.ru