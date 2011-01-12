Чем опасны праздничные блюда

Недоеденные в праздничный вечер вкусности могут пригодиться в последующие дни, когда нет ни желания, ни сил готовить, а вспомнивших о вас друзей и родственников необходимо чем-нибудь угостить. Соблюдай осторожность, предупреждают врачи!

Новогодние праздники - время веселых застолий, подарков и усиленной работы бригад скорой помощи. Медики призывают граждан проявить особую осторожность и сознательность в праздничные дни: привычные блюда могут стать причиной больших неприятностей. Оставленные на столе мясо и салаты становятся местом паломничества опасных для здоровья вирусов и бактерий. Если ты подогреваешь мясо или овощи, опасность заражения продуктов вредоносными микроорганизмами еще более возрастает. Особенно опасно подогревать курицу и индейку, или оставлять их в теплом месте на слишком долгий срок. В этом мясе бактерии развиваются стремительно, что приводит к пищевым отравлениям и необходимости вызывать скорую помощь. Будь осторожна с рыбой и другими морепродуктами. Если ты не успела их приготовить, обязательно замораживай их в морозилке.

«Существует множество примеров, когда люди травятся от обычного капустного салата или супа: норовирус, который находится в них, вызывает диарею, тошноту и рвоту. В это время необходимо соблюдать личную гигиену, ведь последнее что нужно семье в новогоднюю ночь - это массовое отравление», - предупреждают специалисты.

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