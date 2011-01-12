В Шри-Ланке из-за наводнений пострадали 70 тыс людей

Власти Шри-Ланки пытаются справиться с последствиями проливных дождей и наводнений, в результате которых около 70 тыс. человек лишились крова и сейчас живут во временных лагерях.

В зоне наводнений оказались около миллиона человек. Правительство страны и международные организации пытаются обеспечить пострадавших пищей и чистой водой, сообщает Би-Би-Си.

По данным местных властей, в результате наводнений погибли 18 человек.

Сильнее всего из-за наводнений пострадал город Баттикалоа на восточном побережье страны.