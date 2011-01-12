В Шри-Ланке из-за наводнений пострадали 70 тыс людей
09:38, 12 января 2011Зарубежные новости
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Льют проливные дожди
Власти Шри-Ланки пытаются справиться с последствиями проливных дождей и наводнений, в результате которых около 70 тыс. человек лишились крова и сейчас живут во временных лагерях.
В зоне наводнений оказались около миллиона человек. Правительство страны и международные организации пытаются обеспечить пострадавших пищей и чистой водой, сообщает Би-Би-Си.
По данным местных властей, в результате наводнений погибли 18 человек.
Сильнее всего из-за наводнений пострадал город Баттикалоа на восточном побережье страны.
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