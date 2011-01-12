Антивозрастной крем из гречки

Профессор Ян Хамли из Департамента по химии США вместе с группой ученых обнаружил новый метод образования пептидов, которые считаются наиболее эффективными в борьбе с возрастными изменения кожи. А именно извлек данные вещества из гречки. В состав практически всех кремов от морщин входят так называемые пептиды, эффективные при предотвращении и устранении кожных складок, в виду обладания регенерирующей функцией. Пептиды могут быть растительного или животного происхождения. Последние менее эффективны, и их действие не столь продолжительно.

Что касается растений, то получить пептиды из трав довольно сложно. Исключением является гречиха по той причине, что это растение имеет в своем составе готовые пептиды. Пептиды – это цепочка из аминокислот, но в отличие от белка довольно короткая, говорит доктор. Гречиха – это натуральный коллаген, который делает кожу гладкой и упругой. Особенность пептидов, содержащихся в гречихе, в том, что аминокислоты действуют не только на области, где более всего необходим коллаген, а омолаживают организм в целом.

В гречихе содержится так называемый амфифил или амфифильные соединения, способные контролировать многие процессы. Данное свойство было известно давно, однако не предполагалось, что амфифильные вещества способны замедлить процесс старения благодаря наличию одновременно двух свойств гиднофильности и гидрофобности. Первая способствует проникновению воды в клетки, а другая, напротив, задерживает. Следующий шаг ученых – использование пептида при заживлении ран в регенеративной медицине.

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