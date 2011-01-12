Упражнения, которые повышают уровень витаминов в организме

Результаты недавних клинических испытаний установили, что риск падения витамина D в организме женщин уменьшается за счет определенных спортивных занятий. Ведущий научный сотрудник из Школы общественного здравоохранения Роберт Дрексел наряду с коллегами из Центра исследований здоровья в Лондоне выяснили, что физические упражнения являются наиболее эффективной мерой при снижении уровня витамина D у представительниц прекрасного пола.

Главный специалист данного заключения и соавтор проекта Майкл Ивон сделали очень важное открытие, так как из-за постоянных стрессов женский организм значительно ослабевает и поэтому происходит количественная потеря витамина D, что в свою очередь приводит к различным серьезным заболеваниям. Поэтому теперь с помощью телесной нагрузки можно будет предотвратить не только снижение защитных сил, но и потерю этого витамина. Данные упражнения – шаг в будущее, так как он предполагает качественную доврачебную помощь.

Роберт Дрексел и Майкл Ивон провели более 18 испытаний с участием 4000 женщин в возрасте от 18 до 57 лет. В эти эксперименты входило использование новой методики физических упражнений, а применение тайской методики. Все занятия были направлены на улучшение походки, гибкости, стабилизации равновесия, что необходимо в повседневной жизни, особенно при сидячем образе. После окончания программы эффект был значительный, так как улучшились показатели витамина D среди всех добровольцев.

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