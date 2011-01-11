Миллионам британцев бесплатно раздадут никотиновые пластыри

Национальная служба здравоохранения Великобритании бесплатно раздаст миллионам курильщиков никотиновые пластыри.

Как сообщает, The Daily Telegraph, данная акция пройдет в рамках новогодней оздоровительной программы.

В аптеках и кабинетах врачей общей практики, после консультации врача будет роздан по меньшей мере миллион новых наборов для отказа от курения. В их состав впервые войдет пластырь с никотином, используемый для облегчения абстинентного синдрома у бросающих курить.

Подобные наборы старого образца содержали лишь координаты консультаций и горячих линий для курильщиков, калькулятор сэкономленных на отказе от сигарет денег и мотивационные материалы.

Поводом для раздачи антитабачных наборов стал тот факт, что курение в Великобритании занимает первое место среди причин заболеваний и преждевременной смерти. По оценкам, от болезней, связанных с курением, ежегодно умирают примерно 106 тысяч британцев.

Помимо борьбы с никотиновой зависимостью, в программу оздоровления войдет кампания Change4Life стоимостью 250 миллионов фунтов стерлингов (почти 386 миллионов долларов). В ее рамках гражданам предложат пять миллионов ваучерных чековых книжек, которые позволят посещать спортзалы, бассейны и другие оздоровительные учреждения со значительной скидкой.

Распространяться ваучеры будут через партнерскую сеть одного из крупнейших супермаркетов Британии, газеты, кабинеты врачей общей практики, школы и местные общественные службы.

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