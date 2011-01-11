Определена самая страшная женская болезнь

Ученым удалось определить самую распространенную среди современных женщин болезнь, последствия которой могут оказывать крайне негативное воздействие на дальнейшую жизнь представительниц прекрасного пола.

По мнению австралийских специалистов, такой болезнью современности является депрессия. По мнению исследователей, проблемой является тот факт, что очень немногие женщины понимают и оценивают всю серьезность этого заболевания и спешат обратиться к специалисту.

Основная масса женщин не считают угнетенность и плохое настроение болезнью, позволяя депрессии годами терзать их психику и не давать наслаждаться жизнью. Все это, конечно же, может привести к развитию целого ряда других заболеваний.

www.saphris.ru