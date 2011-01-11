Ожидание вредит психике

Специалисты из Гарварда установили, что если вы нервничаете, ожидая, например, результатов анализов, значит, у вас серьезные проблемы с психикой.

Был проведен анализ стресса у более 200 женщин, которые должны были пройти различные диагностические анализы и процедуры. Части женщин предстояло пройти исследование на наличие того или иного вида рака, другие проверяли здоровье печени.

Выяснилось, что после прохождения процедур и сдачи анализов уровень стресса у некоторых женщин заметно повысился. Дополнительные обследования позволили экспертам сделать вывод, что у этих женщин велика вероятность проблем с психическим здоровьем.

Специалисты из Бостона посоветовали своим коллегам врачам серьезно относиться не только к постановке диагноза, но и к психологической помощи больному, так за период ожидания он может перенервничать.

tainamira.ru