10 фраз, которые раздражают беременных

Представьте: идет по улице дама «с животиком» и привязывается к прохожим. «Вы принимаете витамины для пожилых?» – допрашивает она незнакомую старушку. «Исключите из рациона жиры, они вредны вам!» – советует полноватой даме. Смешно? Но ведь именно так окружающие часто ведут себя по отношению к будущим мамам… Вот 10 фраз, которые особенно раздражают беременных.

Ты что, беременна?

На солененькое тянет?

Это тебе вредно!

Тебе нужно есть творог!

Не боишься рожать?

Кого ждем?

Как назовете?

Когда рожать?

Ничего не покупай заранее!

Грудью кормить собираешься?

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