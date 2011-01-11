Женские слезы отбирают у мужчины силу

Когда мы плачем, то способы оказать на партнера куда большее воздействие, чем просто выражая те или иные эмоции. Согласно данным нового исследования, слезы посылают определенный химический сигнал, влияющий на поведение других людей.

Результаты нового исследования, опубликованного в журнале Science, возможно помогут ответить на вопрос, ставивший в тупик не одно поколение ученых – почему люди, в отличие от других видов, плачут, испытывая сильные эмоции?

Проведя серию экспериментов, ученые обнаружили, что мужчины, вдыхавшие женские слезы, выделившиеся в результате эмоционального стресса, испытывали меньшее сексуальное возбуждение, чем при вдыхании нейтрального солевого раствора, нанесенного на щеки участниц теста.

По словам проводившего исследование доктора Ноама Собеля, профессор нейробиологии при институте Вайцмана в Израиле, такая реакция у мужчин на женские слезы вызвана совокупностью факторов – уровнем тестостерона, реакцией кожи на слезную жидкость, а также визуальными образами.

"Основное, что нам удалось обнаружить, это химически обусловленный сигнал, обозначающий "нет" или, "по крайней мере, не сейчас", - сказал доктор Собель.

Ученые также занимаются исследованием воздействия и мужских слез. Доктор Собель считает, что в этом случае возможно уменьшение агрессии со стороны других мужчин. Но пока проблема состоит в том, что найти мужчин добровольцев, способных выдавить эмоциональную слезу, очень сложно.

Роберт Р. Провайн, психолог и нейробиолог из Университета штата Мэриленд, округа Балтимор, изучавший эффект плача, сказал что данное открытие очень важно, поскольку "эмоциональные слезы являются крайне важным фактором эволюционного развития человека как социального вида, и могут передавать информацию о феромонах человека.

Пока что остается неясным – каким именно образом воспринимается этот химический сигнал – через обонятельные функции или каким-то другим способом.

Некоторые эксперты полагают, что слезы вообще призваны уменьшать мужскую агрессию по отношению к женщинам, ослабленным в результате эмоционального стресса. Существует предположение, что эффект женских слез связан с менструальным циклом.

"Есть несколько доказательных линий, что женщины гораздо чаще плачут во время менструаций, а с биологической точки зрения это не самое эффективное время для занятия сексом, так что снижение сексуального возбуждения вашего партнера в это время очень удобно", - говорит доктор Собель.

medkarta.com