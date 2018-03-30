Что лечит мумие и как его правильно употреблять

Мумиё представляет собой твердую массу темно-коричневого или черного цвета с блестящей поверхностью, горьковатую на вкус. Удельный вес -2,13. В воде растворяется без остатка. Цвет густо заваренного чая. При нагревании мумиё размягчается. В состав этого продукта входит много органических веществ и разнообразных микроэлементов. Это вязкая клейкая масса, теплотой рук размягчается, имеет смольный специфический запах, в воде растворяется с небольшим осадком. В своем составе мумиё содержит около 28 химических элементов, 30 макро- и микроэлементов, а также 10 различных окисей металлов, 6 аминокислот, ряд витаминовв т.ч. В12, эфирные масла, пчелиный яд, смолоподобные вещества - каждое из которых способно повлиять на соответствующие обменные процессы организма, усиливать регенативные процессы в различных тканях. Как противовоспалительное, антитоксическое, общеукрепляющее средство, а также восстанавливающее пониженную функцию периферических нервных стволов или анализаторных центров головного мозга, положительно участвует в биосинтезе клетки ДНК, что приводит к усиленному делению и увеличению количества клеток.

Мумиё лечебно действует на множество заболеваний, и этот механизм действия средства представляется весьма сложным, влияет многосторонне на всю жизнедеятельность организма, на различные его процессы и т. д. (например: в любом фармацевтическом лекарстве сочетаются лишь 5- 6 элементов, химически подобранных искусственным путем, а здесь имеют место 50 компонентов, подобранных природой). Для определения качества мумиё его мнут: хорошее при этом быстро размягчается, а некачественное остается твердым. При выпаривании водного раствора мумиё образуется липкий экстракт, горящий без копоти и оставляющий 3,5% золы. На воздухе сгущается, уплотняется. При нагревании размягчается, даже разжижается.

Мумиё широко использовали медики Востока при лечении нервных заболеваний, сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, а также болезней печени, селезенки, легких, при переломах и для стимулирования защитных регенеративных и репаративных процессов в организме.

Мумиё при постоянном введении в организм также не токсично. Результаты исследований показывают обоснованность применения мумиё при лечении гнойно-воспалительных процессов. При исследовании радиоактивности мумиё получены результаты, которые почти равны показателям фона, т. е. радиоактивность мумиё ничтожна, поэтому оно может быть использовано в медицине. Особую ценность радиоактивность мумиё приобрела в качестве регенератора костной ткани.

Мумиё широко применяется в Индии, при лечении туберкулеза, бронхита, астмы, мочекаменной болезни, водянке, диабете, паразитических заболеваниях кожи и в качестве антисептика. По мнению врачей Индии, мумиё является весьма эффективным средством лечения диабета. С этой целью применяется мумиё - и исчезает жажда, панурия, чувство жжения, усталости и повышается ассимиляция сахара. Назначают его с молоком или с фруктовым соком. В древние времена врачи применяли его при артритах, опухолях и различных воспалительных процессах. Есть различные виды мумиё (индийское, бирманское, монгольское, японское и др.). Бывает сходный качественный химический состав, но отличаются соотношениями отдельных составных частей.

Противопоказаний по применению в умеренных дозах мумиё не имеет, а наоборот, защитно-адаптогенные свойства положительны, снимают чувство усталости и действуют на организм человека общеукрепляюще, способствуют прибавлению и восстановлению утраченной силы, энергии.

Ряд исследователей в последнее время считает, что поскольку мумиё включает в себя биологически активные вещества, постольку находят, что применение этого продукта противопоказано для больных в преклонном возрасте, считая, что эти биологически активные вещества развивают (умножают) клетки предполагаемых опухолей, если они имеются в организме пожилых людей.

Ценнейшее лекарственное средство мумиё жизненно оправдало себя на протяжении ряда столетий и его применение научно обосновано экспериментаторами клиническим применением на больных. Оно применяется вовнутрь непосредственным приготовлением с соками, на воде, меде, чае, молоке и т. д., благодаря хорошей растворимости. Применяется также наружно смазыванием, закапыванием с различными соками, спиртом, медом и т. д.

Ряд ученых считает, что мумиё или как иногда называют «горный воск», входит в состав продукта дикой медоносной пчелы, получившего также название «мумиё асиль» или «мумийон, мумийа». Этот продукт применяется в народной медицине с древности. О лечебных свойствах мумиё знал и писал еще Авиценна (Ибн Сина). В народной медицине древности мумиё применялось при самых разнообразных травматических повреждениях. Следует помнить, что в период лечения мумиё, принимать алкоголь противопоказано.

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