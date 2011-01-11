Загадочный пол новорожденного ребенка

В течение месяца счастливые родители радовались рождению своего первенца, пока врачи не сделали маленькую поправку. Оказалось, что их маленький сын – девочка.

Как можно перепутать пол ребенка? Оказывается, можно! И то, что представляется сюжетом для анекдота или розыгрыша, произошло на самом деле с маленьким Кеннетом Хискоком и его счастливыми родителями – мамой Маделешией и папой Кеннетом, которые проживают в ЮАР.

Через пару недель после родов, новоиспеченные мама и папа почувствовали, что с их маленьким Кеннетом младшим что-то не так. Они отнесли его в больницу, где доктора провели с малышом несколько тестов, которые показали, что пол ребенка – женский. Выяснилось, что у него редкое генетическое расстройство – андрогенитальный синдром. Это заболевание связано с нарушением функции надпочечников, что приводит к изменению наружных половых органов. Клитор увеличивается и порой принимает пенисообразную форму из-за слияния половых губ.

Медицина не знает эффективного лекарства от андрогенитального синдрома. Но его можно контролировать с помощью ежедневных таблеток с кортизолом. А тем временем Кеннета переименовали в Маккензи.

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