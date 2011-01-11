Как побороть страх перед бор-машиной?

Ученые Лондонского университета придумали, как заглушать звук, который издает бор-машина. Многим пациентам он доставляет в зубоврачебном кабинете наиболее неприятные ощущения, поскольку боль научились более или менее нейтрализовать анастезией.

Пациент будет надевать особые наушники, через которые он сможет слушать специально подобранную музыку или свои любимые записи. Голос врача или медсестры тоже сможет до него доноситься, а свист сверла не будет пропускаться электронным фильтром. Установленный рядом с бор-машиной микрофон будет улавливать звуки именно той частоты, которую нужно подавлять.

Идея такого устройства принадлежит профессору стоматологического института Лондонского университета Брайану Миллару. Он, в свою очередь, позаимствовал ее у конструкторов автомобиля Lotus, которые пытались сократить проникновение в салон неприятных дорожных звуков, оставляя водителю возможность слышать предупреждающие сигналы других машин.

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"Наше устройство избавит людей от страха перед сверлением их зубов, - заверяет Миллар. - Его приобретение обойдется врачам сравнительно дешево, а проигрывание песен будет вообще бесплатным, если пациент принесет собственные записи".

Сотрудник Школы проектирования и дизайна Университета Брунеля Марк Атертон указал на то, что необходимо сохранять возможность голосового контакта людей во время лечения. "Пациента не выключишь, - констатирует Атертон. - Ему нельзя просто заткнуть уши, поскольку ему могут быть важны команды и замечания врача".

Создатели устройства ищут теперь инвесторов, чтобы производить "глушилку" бор-машины на промышленной основе и вооружить ею как можно больше британских дантистов.

newsland.ru