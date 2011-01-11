В Австралии в результате наводнения погибают люди

В Австралии в результате наводнения в штате Квинсленд погибли 11 человек, в том числе двое детей, и более 70 пропали без вести, передает Би-Би-Си.

Полиция призвала к частичной эвакуации жителей третьего по величине австралийского города Брисбен из-за надвигающегося наводнения.

По словам одного из местных чиновников, вода прибывает очень быстро. Он видел, как уровень воды в реке поднялся на полтора метра всего за один час.

В ожидании стихии жителям Брисбена выдали мешки с песком, чтобы они могли попытаться отгородить свои жилища от воды.

Начавшиеся в ноябре тропические штормы спровоцировали самые серьезные за несколько десятилетий наводнения в Квинсленде. Они уже затронули 200 тыс. человек.

Вместе с тем, синоптики прогнозируют новые дожди.

Водная стихия уже смыла дороги и железнодорожные пути, уничтожила посевы и привела фактически к параличу угольной промышленности.