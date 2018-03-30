2010 год - рекордный по количеству и масштабам природных катастроф

2010 год установил печальный рекорд по числу и масштабам природных катастроф. Об этом заявила комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи Кристалина Георгиева. Она сообщила, что жертвами стихийных бедствий по всему миру стали свыше 300 тысяч человек, экономике причинен ущерб на 180 миллиардов евро, тогда как в предшествовавших годах ущерб исчислялся суммами в 70-80 млрд евро. По словам Георгиевой, которые приводит Deutsche Welle, особенно крупными катастрофами стали землетрясение на Гаити, в результате которого погибли почти 250 тысяч человек, и опустошительное наводнение в Пакистане, от которого пострадали 20 миллионов жителей. Еврокомиссар констатировала, что природные катастрофы 2010 года отличались поистине гигантскими масштабами долгосрочных последствий, на преодоление которых потребуются многие десятилетия. В качестве примеров она привела также лесные пожары в России, наводнения в Болгарии и Польше и нефтяную катастрофу в Мексиканском заливе.

По мнению Кристалины Георгиевой, в ближайшие годы число природных катастроф в мире только увеличится. Это вызвано в первую очередь изменением климата и ростом населения Земли. Она подчеркнула, что зависимость жертв стихии от помощи со стороны ЕС возрастет, и выступила за развитие сотрудничества со странами, наиболее сильно страдающими от климатических изменений, а также за создание всемирной сети для раннего оповещения о наводнениях и ураганах и оказания быстрой помощи пострадавшим. 2010 год был годом проблем, возникших в области общественного здравоохранения в результате целого ряда стихийных бедствий. Но это был также год, в котором долгосрочное сотрудничество увенчалось успешным созданием доступной по стоимости вакцины, способной ликвидировать одну из самых значительных проблем в области здравоохранения Африки.

Этот год начался с известия о разрушительном землетрясении на Гаити. ВОЗ возглавила ответные действия на чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, работая в сотрудничестве с местными органами, учреждениями Организации Объединенных Наций и гуманитарными партнерами. Когда в конце года на Гаити возникла вспышка холеры, ВОЗ вновь активизировала свои действия. Кроме того, когда в 2010 года от сильных наводнений пострадали значительные территории Пакистана, ВОЗ и партнеры в области здравоохранения предоставили лекарственные средства в количестве, достаточном для удовлетворения основных медико-санитарных потребностей 6,7 миллиона человек.

В 2010 году наблюдался неуклонный, но неустойчивый прогресс на пути достижения Целей тысячелетия в области развития, связанных со здоровьем. После пандемии 2009 года вирус H1N1 в значительной мере завершил цикл своего развития и в августе 2010 года вступил в послепандемический период. В конце года появилась обнадеживающая новость о новой, доступной по стоимости и эффективной вакцине против менингита, представляющего угрозу для жизни и здоровья более 450 миллионов человек в Африке.

Вызванный наводнением кризис затронул в Пакистане 15 миллионов человек; по крайней мере шесть миллионов человек нуждаются в жизненно необходимой гуманитарной помощи, в том числе медицинской помощи. Доступ к медицинской помощи, включая обычные услуги, затруднен, поскольку муссонные дожди и разбушевавшаяся водная стихия повредили или уничтожила более 200 больниц и клиник.

ВОЗ координирует международные ответные медико-санитарные меры. Уже доставлены лекарства для почти двух миллионов людей, и тысячи человек получили лечение от болезней, передаваемых через воду, например диареи, кожных инфекций, острых респираторных заболеваний и малярии. В некоторых районах, пострадавших от наводнения, началось проведение кампаний вакцинации. Десятки мобильных клиник были направлены лечить пострадавших от наводнения. В наиболее разрушенных районах создаются новые центры для оказания медицинской помощи.

ВОЗ тесно сотрудничает с государствами-членами, международными партнерами и местными институтами для содействия общинам в области подготовки к чрезвычайным ситуациям, бедствиям и кризисам, принятия соответствующих ответных мер и последующего восстановления.

Основные действия ВОЗ в условиях чрезвычайных ситуаций:

спасать жизнь людей и уменьшать их страдания во время кризисов;

создавать эффективные партнерства для управления чрезвычайными ситуациями и обеспечивать надлежащую координацию между ними;

выступать в защиту политической поддержки и последовательного предоставления ресурсов для обеспечения готовности к бедствиям, принятия соответствующих ответных мер и проведения восстановительных работ;

разрабатывать руководства на основе фактических данных для всех фаз работы в секторе здравоохранения во время чрезвычайных ситуаций ;

усиливать потенциал и жизнестойкость систем здравоохранения для смягчения последствий бедствий и управления действиями по их ликвидации;

обеспечивать международный потенциал для оказания поддержки странам в принятии ответных мер на чрезвычайные ситуации.

По материалам www.who.int.