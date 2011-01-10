Цитрусовые - для красоты и здоровья

Ну, все согласятся с тем, что зимний период, а особенно новогодние праздники, предполагает более частое употребление цитрусовых, которые обладают замечательным вкусом.

Ведь с детских лет мы обожаем мандарины, апельсины, да и лимоны с грейпфрутами тоже жалуем.

Но, ведь помимо приятных вкусовых качеств, цитрусовые обладают массой полезных и целебных свойств, в частности, они с легкостью поднимают настроение, а, кроме того, с помощью этих плодов можно с успехом ухаживать за кожей лица и тела. Давайте же обсудим эту тему более подробно.

С первых же строк следует внести ясность и предупредить о том, что при язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, гастрите с повышенной кислотностью и в случае присутствия аллергии, употребление цитрусовых противопоказано.

Не за горами весенний период, когда «подхватить» простуду любому из нас проще простого, а потому полезно познакомиться с таким простым рецептом, который помогает справляться с насморком.

Для приготовления этого средства вам потребуется двумя чайными ложками кипяченой воды разбавить одну чайную ложку свежеприготовленного лимонного сока.

Полученную смесь необходимо втянуть носом и постараться удержать жидкость внутри на короткое время, после этого необходимо хорошенько высморкаться.

Известно, что для нашей кожи очень полезен витамин С. Для того чтобы побаловать ее им можно приготовить такую маску:

для ее приготовления вам потребуется смешать мякоть одного апельсина с мякотью одного лимона, после чего полученную фруктовую смесь наносят на предварительно очищенную кожу лица и оставляют на пятнадцать минут.

По истечении этого времени маску нужно смыть прохладной водой.

Можно использовать цитрусовые плоды и для смягчения загрубевшей кожи на локтях.

Для этого вам потребуется пополам разрезать апельсин (можно использовать в этих целях вместо апельсина лимон или грейпфрут) из половинки которого следует вынуть мякоть (не полностью), после чего потребуется поставить локти в эти специфические чашечки на десять-пятнадцать минут.

Для ухода за ногами можно попробовать такое средство.

Для его приготовления вам потребуется сок половины или целого лимона, к которому необходимо добавить яичный желток, после чего ингредиенты нужно тщательно перемешать.

Полученное средство следует нанести на ноги и подержать в течение двадцати пяти-сорока минут, а по истечении этого времени смыть теплой водой.

Не стоит забывать о цитрусовых и людям, которые сидят на диетах и не едят после девятнадцати часов. Если вас мучает голод, то можно позволить себе съесть один грейпфрут.

Так как известно, что этот замечательный плод обладает очень низкой калорийностью, а, кроме того, имеет высокую пищевую ценность.

При ранах, ушибах, ревматизме, острых респираторных и инфекционных заболеваниях, гипертонии и подагре также рекомендовано употребление цитрусовых.

www.gen.su