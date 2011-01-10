Танкер с химикатами затонул у берегов Японии

Небольшой танкер с химикатами затонул в Японском море недалеко от префектуры Ниигата.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на японскую службу безопасности на море, один член экипажа погиб, капитан судна считается пропавшим без вести.

Владелец танкера заявил, что судно, перевозившее 1 тысячу тонн винилацетата, вышло в четверг из порта Оита и направилось в порт Ниигата. Сегодня утром, когда танкер тонул, скорость ветра в районе достигала 36 километров в час. Высота волны составляла до 4 метров.

Винилацетат применяется для получения поливинилацетата и различных сополимеров, например, со стиролом, этиленом, винилхлоридом, используемых в производстве эмульсионных красок и покрытий для полов.