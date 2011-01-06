Любимая музыка - лучшее обезболивающее

Детям, перенесшим операцию, показано играть в компьютерные игры и слушать любимую музыку, даже если, с точки зрения взрослых она ужасна. С таким призывом выступил эксперт шведского Института здоровья в Йенчепинге Стефан Нильссон. В своей диссертации он доказал, что такие маленькие радости жизни, способны заменить обезболивание в послеоперационный период.

Данные заявления были подкреплены опросом 200 детей разного возраста, имеющих заболевания различной степени тяжести. Стефан Нильссон в ходе опроса выяснил следующее: дети, просыпающиеся от наркоза под любимую мелодию, в меньшем объеме просят обезболивание. В свою очередь, врачи констатируют отсутствие необходимости в повышенной дозировке.

Ученый так комментирует данную закономерность: "С одной стороны, концентрируясь не на болевых ощущениях, а на музыке, острота переживаний снимается. С другой стороны, ребенку всегда будет приятно услышать знакомую мелодию или поиграть в любимую игру, что поднимет настроение и ускорит процесс реабилитации. Эти выводы должны обязательно взять на заметку детские больницы".

newsland.ru