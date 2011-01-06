Молитва - сеанс психотерапии

Те, кто молится, находят успокоение и душевный комфорт в тяжелые моменты своей жизни, согласно сведениям социологов Университета Висконсин-Мэдисон.

По данным исследователей 75 % американцев, которые молятся еженедельно, способны управлять целым рядом отрицательных ситуаций и чувств – болезнь, печаль, травма и гнев – но именно то, как они находят облегчение в молитвах прошло мимо ученых.

С помощью целого курса подробных интервью с дюжиной жертв насилия от близких партнеров, Шейн Шарп (Shane Sharp), аспирант, изучающий социологию в Университете Висконсин-Мэдисон, собрал множество объяснений тому, каким образом молитва помогала им справляться с их ситуацией и чувствами. Одним из объяснений облегчения после молитвы стало действие такого механизма как, например, отдушина. Участники исследования Шарпа представляли широкий диапазон населения Соединенных Штатов с географической точки зрения, образования и расовой принадлежности. Кроме того все респонденты в основном были христианского вероисповедания.

"Те, кто кипел от злости, сказали, что в молитвах они нашли слушателя" – сообщил Шарп, который исследовал и описал то, как молитвы помогают управлять эмоциональной болью.

"Если бы они сгоняли свой гнев на партнере, оскорбившем их, результатом, вероятно, стало бы еще большее насилие" – сообщил Шарп. "Но они могли быть сердитыми на Бога, молясь без страха ответной реакции".

В течение каких-либо межличностных взаимодействий, участники заботятся о том, как они выглядят в глазах других людей. Что касается людей, которые молятся, то их заботит, как они смотрятся в глазах Бога.

"Во время молитвы, жертвы начинали видеть себя такими, какими как им казалось, их видел Бог. Как только это восприятие становилось более положительным, оно помогало им поднимать чувство собственного достоинства, что препятствовало их злоупотреблению оскорбительными словами" – объяснил Шарп.

Молитва, как выяснил Шарп, является также удобным способом отвлечения для некоторых людей. Просто сложить руки и сконцентрироваться на том, что говоришь, устраняет беспокойство от оскорбительного отношения. В сущности, нет значительного отличия от обычной беседы с близким другом или родителем.

"Я рассматривал действие молящегося человека, разговор с Богом, как то же самое, что и законное общественное взаимодействие" – сообщил Шарп. "Но в отличие от конкретного взаимодействия лицом к лицу с другим человеком, молитва является общением с воображаемой личностью".

Это не уменьшает роль Бога, рассматривая его как воображаемого участника в молитве. "Наоборот, я думаю, что молитва не имела бы такого значения для людей, если бы они верили в то, что Бог нереален. Важной точкой является то, что они верят, что Бог существует и это влияет на эмоциональное состояние и поведения, в общем".

Хотя, последствия молитвы не всегда положительны. "Некоторые через молитву научились прощать своих обидчиков, успокаивая свой гнев и негодование. Но это палка о двух концах, так как это хорошо для тех, кто простил и избавился от насилия в отношениях в известной мере. Но те, кто все еще находится под гнетом, не сможет все простить и отпустить, что может плохо сказаться".

Эта палка о двух концах делает механику молитвы, по словам Шарпа, важной темой для нового исследования. "Религия часто расценивается как, более положительное или более отрицательное явление. Но все намного сложней" – отметил Шарп.

Многие из тех, кто был опрошен Шарпом, сказали, что они верят в Бога, но не принадлежат специфической церкви. "Они все еще продолжают молиться" – сообщил он. "Это – наиболее распространенная религиозная практика, которую вы можете встретить. Только по этой причине она заслуживает большего внимания, и я думаю будущее, исследование должно рассматривать молитву как взаимодействие вместо одностороннего действия".

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