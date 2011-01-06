Кофе с сахаром улучшает работу мозга

Ученые считают, что работу мозга улучшает кофе с сахаром. Они пршли к выводу, что сочетание кофеина и глюкозы хорошо влияет на концентрацию внимания.

Чашка кофе с сахаром поможет тебе сконцентрироваться.

Испанские ученые провели серию экспериментов с участием 40 здоровых людей. Первая группа добровольцев употребляла кофе с сахаром, вторая группа пила бодрящий напиток без сахара, третья группа пила плацебо. Также в ходе эксперимента участники выполняли различные задания.

Выяснилось, что употреблявшие сочетание кофеина и глюкозы во время решения задач показывали снижение напряженности работы мозга в областях, ответственных за внимание и рабочую память. Сочетание этих двух веществ улучшает познавательные способности мозга за счет повышения эффективности его работы.

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