Гороскоп здоровья на 2011 год

Каким будет ваше здоровье в 2011 году?

ОВЕН.

Ваше здоровье в 2011 году должно быть на высоте, но в марте и апреле стоит о нём позаботиться, как раз в тот момент, когда Марс проходит через ваш знак. Возможно, вам придется принять обдуманное решение для того, чтобы расслабиться.

Вы будете заняты на год вперёд, поэтому стоит заранее подготовить для себя некоторое время для отдыха, особенно оно понадобится в середине октября. В целом вам не придётся заботиться о своём здоровье.

ТЕЛЕЦ.

Несмотря на то, что вы будете заняты целый год, вам стоит сделать перерыв в своих делах для того, чтобы восстановить силы перед последующей бурной деятельностью. В апреле есть большой риск того, что ваша энергия фактически истощится, но в целом предстоящий год будет для вас весьма полон здоровья и позитивной энергии. Первая часть года выпадает для вас довольно нагруженной и напряжённой. Вместо того чтобы злоупотреблять пищей, лучшим вариантом будет, если вы сядете не небольшую, временную диету, особенно полезно это будет в июне, как раз в тот период, когда Сатурн будет наблюдаться в вашем созвездии. Некоторые тельцы могут страдать болями в суставах, особенно стоит быть осторожным в ноябре месяце.

БЛИЗНЕЦЫ.

Ваш знак весьма беспокойный и склонный к стрессовым ситуациям, а также излишнему напряжению. Ваш лихорадочный темп в в 2011 году будет давать знать о себе и говорить о том, что вам стоит сбавить обороты, чтобы немного расслабиться. В июне, июле и сентябре ваши энергетические ресурсы будут на пределе. Короткий отпуск или случайный перерыв, а также выходные могут хорошенько помочь для того, чтобы охладить и без того разгорячённую голову. Вы очень часто будете испытывать давление как бы со стороны, но в большей степени это самое давление будет порождено именно вами, поэтому постарайтесь его держать под контролем. Почему бы вам не заняться наконец спортом? К примеру плаванием? Кстати, таким образом вы сможете довольно мягким способом поддерживать себя в форме и облегчить этим любые боли.

РАК.

В течение предстоящего года для раков предстоят весьма долгосрочные проблемы со здоровьем, вам советуем взять под контроль ваше здоровье и по возможности сократить потребление нездоровой пищи, вместо этого стоит уделить внимание свежим фруктам и овощам, а также, не забывайте про хлеб, особенно из непросеянной муки, как известно он всему голова. Также вам не помешает сбросить пару килограммов веса, это для организма почти всегда складывается положительно. Ваша естественная чувствительность заставляет вас держаться в постоянном напряжении, потому что вы получаете слишком большое удовольствие от активного участия в проблемах других людей, по этой причине вам стоит лишний раз убедиться в том, что это действительно может принести вам какую-нибудь пользу.

ЛЕВ.

Вам ни в коем случае не стоит пренебрегать своим здоровьем, так как вы будете обдумывать множество различных вещей в течение предстоящего года. Пожалуйста, обратите внимание на своё психическое здоровье, старайтесь поменьше брать на себя лишних забот, обращение к психологу тоже не будет лишним, особенно если вы не будете уверены в своём состоянии. По большому счёту, для вас это будет хороший год, особенно для того, чтобы позитивные изменения произошли в вашем образе жизни. Также вам стоит получше питаться, чаще прогуливаться на свежем воздухе, стараться быть спокойным, не помешало бы и бросить курить, в таком случае ваше здоровье окажется на высоте.

ДЕВА.

Вы о-прежнему идёте на поправку после трудного прошедшего года, как раз вы всё ещё можете противостоять болезням, что вам и пригодится в первой части 2011 года. Постарайтесь держать себя в тепле, потому что у вас есть расположенность к простудным заболеваниям, особенно в мае месяце. Не забывайте принимать побольше различных витаминов и минералов. Различные биологические добавки не станут лишними и смогут подкрепить ваш иммунитет. К концу весны вы пойдёте на поправку, а в сентябре ваше самочувствие будет находиться на самой высоте вашей жизни.

ВЕСЫ.

Юпитер в этом году будет воздействовать на ваш знак с наиболее положительной и веселой стороны, что придаст вам наибольшую полноту жизненной силы на весь предстоящий год. Ваша энергия будет переливаться через край, по этой причине стоит задуматься о занятиях спортом как о возможном выбросе лишней скопившейся энергии. Также стоит помнить и об обратной стороне этой медали, помните о том, что вы должны вести себя дисциплинировано, что в первую очередь скажется на детях, которые обязательно будут баловаться, старайтесь проконтролировать их и держать подальше различные опасные предметы. Особенно сильный пик активности произойдёт в начале сентября.

СКОРПИОН.

Ваши постоянные проблемы со здоровьем, особенно связанные с болями в костях и суставах, в 2011 году станут гораздо меньше тревожить вас. Планеты указывают на то, что ваше здоровье за предстоящий год будет более-менее восстановлено, особенно у тех, кто недавно переболел чем-либо серьёзным. Декабрь скажется на вас наиболее благоприятно и положительно, даже ваши близкие заметят значительные улучшения вашего самочувствия. Старайтесь лишний раз не нервничать, особенно в марте и апреле, впрочем, вы и сами почувствуете то, что ваши запасы энергии на нуле.

СТРЕЛЕЦ.

Как и прежде, планеты и звезды уверенно держат вас под своим контролем, отчего вы очень часто чувствуете себя слишком беспокойно, а иной раз начинаете предаваться непонятным для самих же себя капризам. Также вы склонны к различным болезням, которые связаны с движением, к примеру такие, как мышечные боли, артрит и ревматизм. Кроме костей, могут напомнить о себе и зубы, не забывайте периодически навещать стоматолога. Стоит также проявить особую осторожность и держать себя довольно мягко и гибко в отношениях с близкими, настолько, насколько вы это можете. Прогулки и лёгкие физические упражнения в обязательном порядке принесут вам достаточную пользу, также не забывайте употреблять молоко, в котором содержится много кальция, это поможет вам сохранить в порядке не только ваши кости и зубы, но также и нервы, которые, как многие до сих пор считают, не восстанавливаются.

КОЗЕРОГ.

Учитывая, что Солнце за последнее время сформировало довольно неблагоприятный угол с Сатурном, и наблюдая аналогичные негативные тенденции с Плутоном, в июне у вас предстоит довольно сильный спад жизненных сил. По этой причине вам следует при первой же возможности использовать любой выходной день для того, чтобы подзарядиться положительной энергией. Общее состояние физического здоровья на весь 2011 год довольно хорошее, но не забывайте о том, что вы можете быть подвергнуты стрессовым ситуациям. Если вы предпочтёте в этом году побольше отдыхать, то это будет правильный выбор, так как на работе из-за своей подверженности стрессам вы можете совершить что-нибудь непредсказуемое.

ВОДОЛЕЙ.

Самое большая угроза для вашего здоровья в предстоящем 2011 году - это ваше беспокойство. Не стоит удивляться, если вы будете довольно лихо вести себя в этом году, постарайтесь проследить за своим рационом питания, так как расстройство желудка - это не самая последняя проблема в вашей жизни. Также старайтесь избегать и употребления пищи быстрого питания, богатой на различные острые соусы. Старайтесь употреблять побольше растительной пищи, особенно фруктов и овощей. Но, как обычно, вы всё равно поступите по-своему, так как через неделю забудете всё то, что здесь прочитали, и в конечном итоге будете страдать от гастрита, поедая горстями таблетки от расстройства желудка.

РЫБЫ.

В предстоящем 2011 году удача будет на вашей стороне, и при прохождении различных медицинских комиссий будут показываться только наилучшие результаты, так как планеты защищают вас от всяческого возможного вреда. Но кое-какие опасности всё же существуют, постарайтесь вести себя аккуратней на дороге, чтобы не попасть в аварию, особенно стоит увеличить своё внимание в этом вопросе в марте и сентябре. По большому счёту, всё свидетельствует о том, что вы в предстоящем году будете здоровы, и лишь в редких случаях, когда вы всё же почувствуете себя неважно, можно будет предпринять что-нибудь для скорейшего выздоровления.

happywoman.com.ua