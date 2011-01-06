Ванна с медом спасет от стресса

Был момент в моей жизни, когда нервная система совсем расшаталась. Слишком много стрессов, волнений, проблем. В результате – невроз. Проблема осложнялась тем, что в тот момент я еще кормила младшую дочку грудью, и никаких лекарств принимать мне было нельзя. Я даже думала, что у меня исчезнет молоко, но все обошлось. А помогли мне медовые ванны, именно они стали настоящим спасением.

Приготовить ванну просто: все, что вам понадобится, – это мед. Наполните ванну водой [температура 37 градусов] и добавьте в воду 2 полные ст, л. меда, полежите в ванне около получаса. Курс лечения составляет 12-15 ванн, принимать которые надо ежедневно или через день, а через 4-5 месяцев лечение можно повторить.

Но мне так понравилась эта процедура ванна с медом от стресса, что я теперь принимаю медовую ванну раз в неделю, так сказать, для профилактики. Нервы мои успокоились, уже не срываюсь на близких, а мучавшие меня боли давно прошли.

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