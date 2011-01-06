Оранжевые фрукты лечат сердце

В оранжевых фруктах и овощах содержатся особые антиоксиданты, которые полезны для сердечно-сосудистой системы, считают американские исследователи.

Когда человек ест, количество свободных радикалов - молекул, вызывающих воспалительные реакции - у него в крови повышается. Если это происходит в течение длительного времени, растет риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Но если после основного приема пищи съесть оранжевый фрукт, то благодаря содержащимся в нем антиоксидантам организм на несколько часов получает защиту от свободных радикалов.

Американские исследователи выделили несколько комбинаций антиоксидантов, которые лучше всего работали вместе: это соединения гесперидина и нарингенина, содержащиеся в апельсинах и апельсиновом соке, а также во многих других оранжевых овощах и фруктах.

newsland.ru