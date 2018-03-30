40 маленьких хитростей для желающих похудеть

Ограничения в питании, спорт, мотивация... Базовые способы сбросить лишний вес известны всем, однако о маленьких, но полезных хитростях знают немногие. Вот список из 40 простых и порой очень неожиданных рекомендаций, которые помогут вам похудеть надолго и без лишнего напряга.

1.Примерную суточную норму килокалорий, при которой вы не будете набирать вес, можно определить по такой формуле. Свой вес в килограммах поделите на 0,45 и умножьте на 14. Если же вы хотите не просто оставаться в форме, а похудеть, проделайте то же вычисление, только вместо реального веса подставьте желаемый. Придерживаясь этой заниженной цифры, вы будете терять килограммы — хоть и медленно, но верно.

2.Посыпайте корицей кашу, йогурт, кофе и любую другую пищу, с которой сочетается эта специя. Она обладает способностью ускорять метаболизм, и всего пол чайной ложки в день поможет вам сбрасывать около килограмма за месяц.

3.Если вы едите в офисе, не обедайте за рабочим столом. Исследования показывают, что, сидя перед монитором или экраном телевизора, люди потребляют в среднем на 250 килокалорий больше.

4.Чаще смейтесь. 10—15 минут смеха ежедневно повышают недельный расход калорий на 280 ккал.

5.Благодаря содержанию клетчатки и низкой калорийности морковный сок помогает худеть на 1,8 кг в течение 1,5—2 месяцев. Норма потребления — 1 стакан (200 мл) в день.

6.Принимайте таблетированный кальций. Этот микроэлемент способствует расщеплению жиров и делает этот процесс на 2,6% более эффективным.

7.Во время занятий фитнесом или даже простой прогулки пешком слушайте ритмичную музыку — это мотивирует к физической активности и поможет вам заниматься дольше.

8.Не исключайте из питания нежирное красное мясо. Богатые белком продукты помогают наращивать мышечную массу, а мышечная ткань сжигает гораздо больше калорий, чем жировая, даже в состоянии покоя.

9.Затащите в фитнес-клуб друзей. По статистике, люди, занимающиеся спортом с группой знакомых, худеют на 30% сильнее, чем спортсмены-одиночки.

10.Ешьте меньше соли и больше красного перца. Бессолевая диета поможет избавиться от лишней жидкости, а перец содержит вещество капсаицин, ускоряющее обмен веществ на 25%.

11.Согласно опросу британских врачей, одна из главных причин спонтанного переедания — это стресс на работе. Если вы перенервничали, присядьте и сделайте несколько глубоких вдохов, можете попробовать технику диафрагмального дыхания (когда вдох осуществляется за счет мышц брюшного пресса). Вы постепенно успокоитесь, и желания заесть свои неприятности не возникнет.

12.Заниматься фитнесом надо с утра, до вашего первого приема пищи. Во-первых, это ускорит метаболизм на день вперед, а во-вторых, так организм будет расходовать энергию, полученную не из пищи, а из вашей же жировой ткани.

13.Пользуйтесь соевым соусом. Согласно недавним исследованием, соевый белок особым образом влияет на наши вкусовые рецепторы и вызывает быстрое чувство насыщения.

14.Перед подачей обеда на стол любые крупные куски пищи лучше порезать. Это позволит вам потреблять примерно на 20% калорий меньше, поскольку в порезанном виде порции кажутся человеку больше, чем если подаются одним куском. А обманув свои глаза, вы обманете заодно и желудок — и наедитесь быстрее.

15.Самый эффективный тренажер (с точки зрения сжигания калорий) — беговая дорожка. Самая эффективная после бега нагрузка — простая ходьба, заниматься которой вы можете и вне стен тренажерного зала.

16.Идеальным завтраком английские диетологи признали вареные яйца с куском хлеба или фруктами. Яйца богаты белком, благодаря которому организм лучше расходует полученные калории в течение всего дня, а присутсвующие в этом блюде углеводы зарядят вас энергией и не дадут быстро проголодаться.

17.Красное вино препятствует образованию жировых отложений в области живота. Такой эффект обеспечивает входящее в его состав вещество ресвератол, в свою очередь содержащееся винограде. Только не переборщите: одного бокала в день будет вполне достаточно.

18.Включайте спокойную классическую музыку, когда садитесь поесть. Под такой аккомпанемент люди съедают меньше в среднем на 15—20%, поскольку жуют медленнее и лучше наедаются.

19.Жуйте жвачку без сахара сразу после еды и два часа спустя. Это поможет справиться с немотивированным голодом.

20.Даже если вы сильно устали, никогда не пренебрегайте своей интимной жизнью. Занятие сексом сжигает 150 ккал за 20 минут и способствует выработке особого гормона, который ускоряет метаболизм.

21.Перекусывайте гранатом. Семена этого фрукта содержат вещество, препятствующее образованию жировых отложений, а сладкий вкус отбивает аппетит.

22.Мясо готовьте не на сковороде, а в духовке или на гриле (такая функция есть в большинстве современных плит). Этот способ обработки выводит из мяса лишний жир, а жарка, наоборот, его добавляет.

23.В зеленом чае кофеин сочетается с особым антиоксидантом, который ускоряет переработку жира в энергию. Таким образом, регулярное употребление этого напитка способно разогнать ваш обмен веществ почти на 20%.

24.Замените салат и другую зелень на свежий шпинат. При низкой калорийности в нем больше всего клетчатки, которая способствует очищению ЖКТ и помогает организму расщеплять жиры более эффективно.

25.Попробуйте козий сыр вместо коровьего: он на 40% менее калориен, но при этом не уступает по содержанию полезных элементов.

26.Вместо макарон или гречки используйте в качестве гарнира чечевицу или фасоль. Бобовые содержат много клетчатки и особую аминокислоту, благодаря чему помогают активно избавляться от жировых отложений. За 2,5 месяца на «бобовой диете» можно сбросить до 7 кг.

27.Полностью исключать жиры из своего меню нельзя, хотя бы потому что они необходимы для абсорбции многих витаминов и минералов. Лучше заменить их на «здоровые», т. е. вместо жирных молочных и мясных продуктов есть мясо индейки, рыбу, льняное и оливковое масло, яйца, орехи. Исследования показывают, что такая замена не только способствует похудению, но и чрезвычайно полезна для сердца.

28.Не пропускайте завтрак. Отказ от утренней трапезы увеличивает суммарное дневное потребление калорий примерно на 100.

29.Хотя яблоки стимулируют выработку желудочного сока и провоцируют аппетит, потребление одного яблока за 15 минут до обеда или ужина уменьшает суммарную калорийность вашей пищи на 150—200 в сутки. Ученые объясняют этот эффект яблок высоким содержанием клетчатки.

30.Салат, заправленный оливковым маслом, более «диетичен», чем сухие овощи. Когда мы потребляем оливковое масло, в организме вырабатывается особый белок, и он сообщает нашему мозгу, что голод утолен. Таким образом, вы подавляете остаточный аппетит и избегаете переедания.

31.Помидоры содержат редкий компонент, подавляющий в организме выработку гормона голода. Чтобы ощутить его действие, достаточно просто добавить несколько ломтиков к своему обеду, положить на бутерброд или в утреннюю яичницу.

32.Идеальный перерыв между приемами пищи — 3 часа. Если ждать до следующего перекуса или ужина дольше, уровень сахара в крови начинает скакать, обмен веществ сбивается, и вы рискуете накинуться на еду и переесть.

33.Добавляйте к мясным и овощным блюдам паприку. Калорий в ней почти нет, зато есть очень много витамина С, необходимого для переработки жировых отложений в энергию.

34.Наряду с оливковым маслом, салаты можно заправлять обычным уксусом или соусами на его основе. Он содержит кислоту, которая ускоряет процесс разложения жира и помогает худеть.

35.Не ешьте на ходу. Сидя за столом, человек съедает на 30% меньше.

36.Ешьте с «малоешками». Как говорят психологи, люди бессознательно сравнивают размеры своих порций с обедом соседа и подстраиваются под них. Поэтому женщины, обедающие с мужчинами, обычно съедают на 20—35% больше, чем обычно. А вот прием пищи на пару с подружкой оказывает обратное влияние.

37.Не валитесь в кресло сразу после занятий фитнесом или другой интенсивной нагрузки, как бы вы ни устали. Легкая прогулка в течение 15—20 минут продлит процесс разложения жира, а резкая остановка, наоборот, сведет эффект от ваших усилий к минимуму.

38.Энергетические напитки в 4—8 раз калорийнее кофе и способствуют резкому повышению уровня сахара в крови. Так что если кофе, даже растворимый, чуть ускорит ваш метаболизм и поможет в борьбе с лишними килограммами, баночные энергетики, наоборот, могут стать причиной появления лишнего веса.

39.Не пейте пакетированные фруктовые соки: в них слишком много сахара и сравнительно много калорий (40—60 на 100 мл). Калорийность свежевыжатых примерно такая же, но в них содержатся легкоусвояемые сахара и гораздо больше клетчатки.

40.В обезжиренном молоке почти в 2 раза меньше калорий, чем в обычном, зато столько же кальция и фосфора, которые усиливают процесс переработки жиров в клетках. Кроме того, молочный жир вреден для сердца и сосудов и приводит к повышению уровня холестерина.

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