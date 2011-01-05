Большинство французов ходят на работу с удовольствием, несмотря на экономические сложности.

Как сообщает сегодня AFP, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного TNS-Sofres-Logica для еженедельника Pèlerin.

Согласно опубликованным во вторник результатам опроса, 80% французов ходят на работу с удовольствием «достаточно часто» (28%) или «каждый день или почти каждый день» (52%).

При этом только 18% опрошенных заявили об обратном.

Для трети французов (34% опрошенных) работа является синонимом «личной самореализации» и «позволяет найти свое место в обществе» (33%). При этом почти столько же граждан Франции – 32% - считают работу необходимостью для зарабатывания денег.

Больше всех удовлетворены своей работой инженерно-технические работники и представители интеллектуальных профессий – 92% опрошенных представителей этих категорий профессий заявили, что получают удовлетворение от работы.

Среди рабочих своей работой удовлетворены только 73% респондентов.

Опрос был проведен 10-13 декабря 2010 года среди 1000 респондентов в возрасте старше 18 лет по репрезантативной выборке.