Холода на севере Индии унесли жизни 24 человек
Резкое похолодание
Жертвами холодов, установившихся на севере Индии, стали по меньшей мере 24 человека, сообщает сайт издания Times of India со ссылкой на местные власти.
Только за воскресенье в северных штатах Уттар-Прадеш и Джамму и Кашмир резкое похолодание унесло жизни по крайней мере восемь человек, сообщает сайт издания.
По информации других индийских СМИ, от резкого похолодания на севере Индии скончались в общей сложности от 27 до 30 человек. В Кашмире, по данным местных властей, в ночь на понедельник были зафиксированы самые низкие температуры за сезон. Так, в кашмирском городе Лех столбики термометров опустились до минус 23 градусов, а на горнолыжном курорте Пахалгам, расположенном на юге штата, - до минус 12 градусов. Несмотря на резкое похолодание движение транспорта по шоссе Сринагар - Джамму, единственной транспортной артерии, ведущей к административному центру Кашмира, возобновилось. В пятницу шоссе было закрыто из-за снегопадов.
Вместе с тем транспортное сообщение в высокогорных районах штата Химачал-Прадеш по-прежнему затруднено. Горные перевалы Рохтанг и Кунзам оказались полностью заблокированы из-за осадков, уровень которых составил 200-300 сантиметров. Волна холода затронула также индийскую столицу Нью-Дели, где в понедельник утром термометры показывали всего 14 градусов тепла, что на шесть градусов ниже климатической нормы для этого времени года. Из-за похолодания власти города Агра в штате Уттар-Прадеш, где днем в воскресенье столбики термометров не поднимались выше 13 градусов, приняли решение отменить занятия в местных школах в понедельник и вторник. Однако, по данным местных властей, холода не сумели уменьшить поток туристов, приезжающих в город посмотреть на знаменитый Тадж-Махал. В пустынном штате Раджастан также наблюдалось похолодание: в расположенном на холмах городе Маунт Абу установилась самая низкая температура в штате - минус 4,2 градуса.
По данным индийских метеослужб, холодная погода, установившаяся над северной Индией еще до Нового года, продержится до субботы.