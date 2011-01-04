В Китае выпал ледяной дождь

Ледяной дождь парализовал движение в ряде китайских регионов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.

Ледяны осадки были отмечены в провинциях Гуйчжоу и Хунань в южном Китае. Непогода привела к обрыву проводов электроснабжения и связи, обледенение на дорогах вызвало их закрытие, не работают аэропорты. О числе пострадавших из-за непогоды жителей региона пока не сообщается. По прогнозу синоптиков, в понедельник в течение дня ледяной дождь в регионе продолжится, не исключено, вместе с тем, что ледяные осадки сохранятся в течение всей недели.