На Гаити холера убила уже больше 3 тысяч человек
18:40, 31 декабря 2010Зарубежные новости
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Обвиняют шаманов
На Гаити число погибших в результате эпидемии холеры, начавшейся 10 недель назад, превысило 3300 человек.
Согласно данным Министерства здравоохранения, около 149 тысяч человек заболели, более половины из них нуждаются в госпитализации, передает Радио «Свобода».
Эпидемия привела также к гибели более 40 человек, известных среди местных жителей как "шаманы вуду". Они подверглись нападению озлобленной толпы, которая посчитала их виновными в распространении холеры.
В январе 2010 года в результате разрушительного землетрясения на Гаити погибли около 250 тысяч человек.
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