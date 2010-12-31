Полуфабрикаты разрушают почки

Американские нефрологи утверждают, что полуфабрикаты, фаст-фуд и копчености, в которых есть добавки, содержащие фосфор, провоцируют заболевания почек.

В эти продукты питания производители часто добавляют фосфаты, чтобы придать им более заманчивый вид и увеличить срок хранения.

По словам специалистов, избыток таких продуктов в рационе питания приводит к тому, что почки не справляются с излишками фосфора, и их работа нарушается. Особенно опасен излишек фосфора для тех, у кого заболевания почек уже начались по какой-либо другой причине, передает vrach.tv.

Ученые отмечают, что количество фосфора в продуктах редко указывается точно на этикетках, и поэтому люди не знают, сколько этого вещества они потребляют.

focus.ua