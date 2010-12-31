Ученые из Международной ассоциации здоровья провели исследование и установили, что танец живота расшатывает позвоночник. Также специалисты обнаружили риск, который связан с гинекологическими проблемами. Танец живота может увеличить риск возникновения женских недугов, сообщает medicinform.net.

Исследователи считают, что перед началом тренировок обязательно нужно пройти медицинское обследование. Если существуют проблемы с позвоночником, то от занятий придется отказаться.

focus.ua