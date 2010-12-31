Танец живота расшатывает позвоночник
14:14, 31 декабря 2010Зарубежные новости
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Ученые из Международной ассоциации здоровья провели исследование и установили, что танец живота расшатывает позвоночник. Также специалисты обнаружили риск, который связан с гинекологическими проблемами. Танец живота может увеличить риск возникновения женских недугов, сообщает medicinform.net.
Исследователи считают, что перед началом тренировок обязательно нужно пройти медицинское обследование. Если существуют проблемы с позвоночником, то от занятий придется отказаться.
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