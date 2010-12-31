Плюсы холодной погоды

Есть множество процедур на основе холода, которые помогают нам выглядеть здоровее и красивее. Итак, для чего используют морозы в индустрии красоты и здоровья:

Молодит

Криокамеры («морозильники» для людей) используются в антиэйджинговой терапии (омоложении организма). Примерно к 30 годам у каждого из нас, особенно у тех, кто с физкультурой не дружит, капиллярная сеть уменьшается. А короткое воздействие холодом стимулирует наполнение капилляров кровью. За счет этого кровь лучше и к внутренним органам попадает, обновляя их.

Помогает похудеть

Новый метод расставания с лишним весом - криолиполиз - основан на разрушении жировых клеток при помощи холода. Человека погружают в специальный аппарат типа барокамеры. И выборочно понижают температуру именно жировых клеток на определенном участке тела (к примеру, на животе или бедрах) до минусовой температуры. То есть замораживают их.

Уникальность в том, что низкие температуры, убивая жировые клетки, не затрагивают при этом ни кожи, ни мышц, ни кровеносных сосудов, ни тканей внутренних органов. Отмершие клетки выводятся из организма естественным путем - через мочу. Ученые считают, что новый метод окажется эффективнее и безопаснее, к примеру, липосакции.

Снимает боль

Доказано, что при температуре ткани тела ниже плюс 5 градусов блокируется подача в мозг болевых сигналов.

- Кроме того, кратковременное воздействие холодом гораздо лучше помогает суставам справиться с болью, чем теплые обертывания и прогревания, - говорит наш эксперт, д.м.н., кинезитерапевт Сергей Бубновский. - А кратковременное же воздействие холода на всю поверхность тела (погружение в холодную воду на минуту) стимулирует не только внутренний иммунитет, но и внешний - кожи. Вы выглядите моложе.

Укрепляет нервы

Умеренный холод повышает психическую устойчивость и умственную активность. Дозированное действие низких температур повышает выработку «гормона счастья» - серотонина. Есть клиники, где криотерапией лечат неврозы и депрессии.

moscowuniversityclub.ru