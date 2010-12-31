Странные "рецепты здоровья" от знаменитостей

Британская некоммерческая организация Sense About Science (SAS), занимающаяся опровержением лженаучных заявлений и неверных интерпретаций научных данных, подготовила годовой обзор заблуждений знаменитостей о методиках оздоровления, сообщается на сайте организации.

В обзор, в частности, попали супермодель Наоми Кэмпбелл и актеры Эштон Катчер и Дэми Мур, периодически проводящие несколько недель только на кленовом сиропе, лимонах и перце. Как заявила Кэмпбелл в интервью Опре Уинфри, "это помогает очистить организм время от времени". С той же целью поп-певица Сара Хардинг посыпает пищу угольной крошкой, которая "абсорбирует плохие вредные штуки в организме".

Как отметил в интервью SAS химик Джон Элмси (John Elmsley), эти методики являются абсолютно бесполезными, кроме того, организм вполне способен самостоятельно выводить "вредные штуки". Диетолог Анна Реймонд добавила, что диета из сиропа, лимонов и перца не очищает организм, а заставляет его голодать, что, напротив, способствует продукции токсичных метаболитов.

Другие заблуждения касаются "насыщения организма энергией" и "поддержания формы". Для этого футболист Дэвид Бэкхем, невеста принца Уильяма Кейт Миддлтон и пилот Формулы 1 Рубенс Барикелло носят голографические силиконовые браслеты Power Balance, не обладающие никаким эффектом, кроме плацебо. Участник же боев без правил Алекс Райд поделился следующим рецептом: "Столовая ложка спермы заменяет стейк, яйца, лимоны и апельсины. Я реабсорбирую ее".

На это ученый-репродуктолог из Манчестерского университета Джон Эплин сказал, что, во-первых, сперма не "реабсорбируется", а во-вторых, ее питательная ценность невелика.

SAS дала следующие "легко запоминающиеся советы знаменитостям":

- нет ничего "без химии": все состоит из химических веществ, дело лишь в их наборе;

- "детокс" является маркетинговым мифом: организм в состоянии самоочищаться;

- нет нужды в "стимуляции": организм нормально функционирует без нее;

- энергия и физическая форма берутся только из еды и упражнений.

Подводя итог, помощник директора SAS Линдси Хогг (Lindsay Hogg) напомнила знаменитостям, что любые их публичные заявления о болезнях, лечении, диетах и продуктах разносятся по миру "в течение секунд". Поэтому им стоило бы проверять научность своих заявлений, прежде чем "открывать рот и заниматься вирусным распространением заблуждений".

newsland.ru