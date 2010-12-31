94-летний крестьянин из Индии стал отцом

Индийский крестьянин в возрасте 94 лет стал самым старым "молодым отцом" в мире после того, как жена родила ему сына.

Новоиспеченный отец Рамаджит РАГАВ, проживающий в штате Харьяна на севере Индии, останавливаться на достигнутом не собирается, сообщает The Daily Mail.

Как считает Р.РАГАВ, тайна его "вечной молодости" кроется в пище, которую он употребляет. Каждый день индиец съедает по полкило топленого масла, полкило миндаля и выпивает по три литра молока.

По данным британского издания, это первый ребенок Р.РАГАВА и его жены. Пара настроена оптимистично и планирует родить в следующем году еще одного наследника. Сам Р.РАГАВ утверждает, что ему больше 100 лет, однако по документам индийцу в этом году исполнилось только 94.

Р.РАГАВ работает батраком на ферме. В сведениях о возрасте его жены индийские СМИ расходятся. По данным разных источников, ей от 51 года до 55 лет.

Прежний рекорд самого старого "молодого отца" принадлежал также индийцу, 90-летнему Нану Раму ДЖОГИ из штата Раджастан, которому жена в 2007 году родила 22-го ребенка, отмечает NEWSru.