В Австралии от наводнений пострадали более 200 тысяч людей
10:43, 31 декабря 2010Зарубежные новости
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Сильнейших за 50 лет
На северо-востоке Австралии наводнениями охвачена территория, равная по площади Франции и Германии вместе взятым.
Как сообщает радио «Свобода», из-за сильнейших за последние 50 лет наводнений в Австралии были затоплены 22 города, пострадали более 200 тысяч человек.
Наводнение привело к закрытию основного порта, откуда экспортируется сахар, и приостановлению работ на угольных шахтах в штате Квисленд.
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