Педиатры призывают прививать беременных от гриппа

Беременных необходимо прививать от гриппа независимо от срока беременности, считают педиатры. Такое консолидированное мнение они высказали сегодня на пресс-конференции в Научном центре здоровья детей РАМН, посвященной открытию в учреждении Центра семейной вакцинопрофилактики.

Лейла Намазова-Баранова, заместитель директора НЦЗД РАМН подчеркнула, что эта проблема долгое время была яблоком раздора педиатров с акушерами-гинекологами. Тем не менее, множественные случаи смертей беременных женщин во всех странах мира, по которым прошелся грипп H1N1 показали, что пора принимать решение. Теперь и в рекомендациях Центров контроля и профилактики заболеваний США (CDC), и в документах соответствующего европейского агентства подчеркивается важность профилактических прививок от гриппа именно для этой категории населения.

Накопленный международный опыт показывает, что грипп и ОРВИ опасны для плода в любом триместре беременности. Это подтверждают и российские исследования: практически у всех детей, рожденных переболевшими в 2009 году женщинами, зарегистрированы либо функциональные, либо морфологические отклонения, сообщил заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова профессор Михаил Костинов.

Эксперт ВОЗ, главный научный сотрудник Научного Центра здоровья детей РАМН профессор Владимир Таточенко пояснил, что проблема вакцинации беременных женщин носит в основном морально-этический, но никак не медицинский характер. Примерно у 1,5-2 процентов женщин дети рождаются с врожденными пороками. И невозможно будет доказать матери, что этот дефект никак не связан со сделанной ей прививкой, подчеркнул профессор.

Между тем, продолжил Таточенко, в мировой медицинской практике не описано ни одного случая негативного влияния вакцины на плод. Тем не менее, во всех прививочных календарях беременность, чисто по человеческим соображениям, прописывалась как противопоказание. Однако когда “грянул гром” и практически в каждом регионе России умерли от гриппа как минимум по 1-2 беременных, стало ясно, что существующее положение вещей необходимо менять.

Например, счет случаев, когда женщина не знает, что беременна, а ее прививали от краснухи, в мире идет уже на тысячи. И ни разу в такой ситуации не пострадал плод. То же самое касается гриппа: он может оказаться смертельно опасным как для матери, так и для будущего ребенка, подчеркнул эксперт.

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