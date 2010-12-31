Ученые смогут поменять группу крови

Каждая группа крови имеет особенный, свойственный именно ей тип иммунитета, который определяет жизненные ресурсы человека, заложенные природой. Определив свою группу крови, мы можем использовать свой потенциал, данный нам от рождения.

Группа крови — это путь, отмеренный нам судьбой, главное условие которого — следовать заданной траектории. Гармонизируя свои возможности и границы, вы в буквальном смысле можете оказывать влияние на формирование благополучной судьбы.Ученые разработали простой метод изменения группы крови. Этот прорыв может означать конец нехватки крови благодаря увеличению поставок крови нейтральной группы 0, которая может быть перелита любому пациенту. В журнале Nature Biotechnology исследователи из международного коллектива описали, как они превращали кровь групп А, B или AB в кровь группы 0. В процессе задействованы бактериальные энзимы, с помощью которых молекулы сахара удаляются с поверхности красных кровяных телец.

Перелив пациентам крови не той группы может привести к резкой реакции со стороны иммунной системы, даже к смерти. У людей с группой крови A и B в крови содержатся молекулы сахара разных типов, которые могут спровоцировать реакцию иммунной системы. В крови универсальной группы 0 такие «антигены» отсутствуют, а в крови группы AB присутствуют сразу оба. Пациенты вырабатывают антитела для борьбы с отсутствующими у них антигенами.

Группа ученых, возглавляемая профессором Хенриком Клаусеном из Университета Копенгагена, начала свое исследование с изучения 2500 типов грибков и бактерий в поисках полезных протеинов. Они выяснили, что две бактерии, Elizabethkingia meningosepticum и Bacterioides fragilis, выделяют энзимы, способные удалять антиген А и антиген В с поверхности красных кровяных телец. После клинических испытаний кровь группы 0, изготавливаемая по новому методу, поступит в больницы. В Национальной донорской службе, обслуживающей Англию и Северный Уэльс, в настоящий момент хранится около 40 тысяч единиц крови. Этого хватает примерно на пять с половиной дней.

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