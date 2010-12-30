Сахарозаменители провоцируют преждевременные роды

Датские специалисты в ходе исследования пришли к выводу, что риск родить раньше срока увеличивается среди тех беременных, которые пили подслащенные сахарозаменителями прохладительные напитки.

В исследовании приняли участие почти 60 тысяч беременных женщин.

Ученые установили, что одна порция напитков с добавленным сахаром в день увеличивает вероятность рождения ребенка до 37 недели беременности. А на 78% вероятность такого исхода увеличивается у тех, кто пьет более четырех порций ежедневно, передает vrach.tv.

По словам специалистов, искусственные заменители сахара трансформируются организмом в соединения, влияющие на состояние матки.

focus.ua