Оливковое масло - для красоты и здоровья

Оливковое масло признано врачами одним из самых полезных продуктов для сохранения и поддержания здоровья. Но кроме этого масло используется и в косметологии, так как оно оказывает благоприятное воздействие на кожу, предупреждая раннее старение и избавляя от различных проблем с кожей.

Чтобы помочь коже противостоять негативному воздействию окружающей среды, стрессов и многих других факторов, не обязательно покупать современные линии средств на основе оливкового масла, можно приобрести бутылочку масла и использовать его для приготовления домашних масок и очищающих смесей.

Рецепт, которым мы хотим с вами поделиться, будет особенно полезен вам, так как при помощи него вы сможете быстро восстановить упругость и внешний вид кожи. Для приготовления маски возьмите по ложке дрожжей, сметаны, оливкового масла, морковного и лимонного сока. Ингредиенты смешиваем и наносим на лицо, примерно через десять минут маску удаляют с кожи.

Известно, что в оливковом масле содержится много витамина Е. Именно этот витамин будет полезен в борьбе с растяжками. Во время беременности оливковое масло совершенно безопасное средство для профилактики и избавления от ранних растяжек. Вам достаточно дважды в день втирать масло в кожу, где чаще всего образуются растяжки, то есть на животе, бедрах, груди.

Кстати, оливковое масло отлично очищает кожу от макияжа и других загрязнений. Для этого вам необходимо слегка нагреть масло, затем окунуть в него ватный диск и мягкими движениями протереть лицо. Особенно полезны такие процедуры для кожи сухого типа. Кстати, после очищения можно для питания кожи нанести немного масла на лицо и оставить его на ночь.

Если у вас появились первые морщинки под глазами, вы можете избавиться от них, если начнете каждый день наносить масло на кожу глаз. Масло необходимо слегка подогреть, а затем мягко вбить его в кожу пальцами. После этого следует спокойно полежать хотя бы двадцать минут. В конце процедуры излишки оливкового масла удаляют салфеткой.

Мечтаете о нежных и мягких пяточках как у младенца? В этом вам поможет особый скраб. Для его приготовления необходимо смешать в равных частях соль и оливковое масло, а затем данную смесь хорошенько втереть в кожу стоп.

Не стоит забывать и об уходе за волосами. Секущиеся кончики не придают волосам красоты, но предотвратить это вполне реально. Подогрейте оливковое масло и опустите в емкость с маслом кончики волос и посидите так около десяти минут. Затем оберните голову теплым платком, а через сорок минут вымойте волосы как обычно.

Оставайтесь красивыми!

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