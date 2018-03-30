Безопасный новогодний стол: что покупать?

Кулинарные блюда следует готовить самостоятельно, потому что в магазинных заселилась кишечная палочка. Специалисты также не советуют покупать алкоголь через интернет-магазины и внимательно изучать этикетку и сертификат соответствия.

Блюда для праздничного стола лучше приготовить собственноручно, если не хотите начать Новый год с больничной койки. Ведь согласно результатам испытаний ГП "Укрметртестстандарт", во всех 31 образцах проверенных кулинарных изделий обнаружили бактерии группы кишечной палочки, да и вообще вредных микробов в магазинной еды слишком много.

"Не надейтесь на магазинные сети, а готовьте кулинарные изделия сами: салаты, бутерброды, рыбу запекайте дома. Это будет гораздо безопаснее, потому что наша торговля еще не готова предоставлять безопасную пищевую продукцию", - убеждает начальник научно-исследовательского центра испытаний продукции ГП "Укрметртестстандарт" Владимир Семенович.

Основания для таких заявлений эксперту дают результаты проверки готовых блюд, купленных в 8 торговых сетях столицы. Пищу для исследований отбирали в течение полугода без предупреждения сетей, поэтому не удивительно, что о результатах производители узнали от журналистов. И уже угрожают "Укрметртестстандарта" судом.

Готовая еда

Бактерии группы кишечных палочек и завышенные показатели общего микробного числа специалисты обнаружили в филе форели и толстолобика, а также в бутерброде с мясом, багете с курицей и свином фарше, приобретенном в гипермаркете "Ашан" (что на Московском проспекте в столице). В центральном офисе ООО "Ашан Украина" сообщили, что "никаких комментариев не дают".

Кишечная палочка была и в салатах "Тбилисский", "Грибной", "Киевский", которые купили в "Фуршете" на ул. Жилянской. В этой сети магазинов так и не нашли ответственного, кто мог бы прокомментировал результаты испытаний ГП "Укрметртестстандарт".

Не стали исключением салаты "Сельдь под шубой", "Оливье", "Рисово-крабовый", а также мясная пища и куры-гриль, приобретенных в сети магазинов "Велика Кишеня".

Однако начальник отдела кулинарного производства ООО "Фудмаркет" ("Велика Кишеня") Галина Марусенко заверила, что "продукция надлежащего качества и проходит постоянный контроль, особенно в предновогодние дни".

В "Сильпо" эксперты выбрали салаты "Оливье летнее", "Оливье", "Санта Клаус", "Сельдь под шубой" и рыбные котлеты, которые оказались опасными из-за кишечной палочки.

В этой сети обещают разобраться, кто виноват, и были ли нарушения вообще. "Группа компаний Fozzy Group держит качество продуктов отделов кулинарии под особым контролем. Сейчас Департамент контроля качества обратился в ГП" Укрметртестстандарт "по протоколам проверки. Дальнейшая документация будет детально изучена, а также будут проведены проверки магазинов, после этого мы сможем определить, были ли нарушения и кто за них отвечает ", - сообщили в пресс-службе группы компаний Fozzy Group.

Бактерии группы кишечных палочек, и завышенные показатели общего микробного числа обнаружили и в салате "Оливье", приобретенном в магазине "Бимаркет". Здесь сообщили, что не производят салаты, однако имеют все необходимые документы от производителя.

"В частности, должное качество салата" Оливье подтверждается результатами санитарно-бактериологических исследований, проведенных бактериологической лабораторией санитарно-эпидемиологической станции Соломенского района города Киева", - рассказала начальник юридического отдела Светлана Чумак

"Также контроль качества указанного вида продукции осуществляла Пищевая контрольно-производственная лаборатория облпотребсоюза ГП" Киевоблстандартметрология ", которой осуществлялись исследования салата" Оливье "на наличие токсичных элементов. По результатам испытания сделан вывод о соответствии образцов кулинарных изделий требованиям" медико-биологических требований и санитарных норм качества продовольственного сырья и продуктов питания ", - убеждает Чумак.

В "Бимаркети" не соглашаются с результатами испытаний ГП "Укрметртестстандарт", которые были обнародованы на пресс-конференции.

Чумак считает, что заявления специалистов "являются необоснованными и не подтверждены никакими документами". Ведь в течение последних шести месяцев в сети магазинов "Бимаркет" органами "Укрметртестстандарта" не проводились официальные отборы образцов продукции, которая там реализуется.

"Таким образом, объявление результатов любых неофициальных и неподтвержденных исследований органами" Укрметртестстандарта "является неправомерным и выводы о наличии определенных нарушений требований нормативов качества реализуемых продуктов являются незаконными", - считает юрист "Бимаркета".

"Неизвестно кто, когда и каким образом осуществлял отбор проб продукции для "Укрметртестстандарта", каким образом эти пробы хранились до проведения исследований, каким образом и кто проводил исследования и сделал соответствующие выводы", - подчеркивает Светлана Чумак.

В супермаркетах "Рейнфорд" продавались салаты "Оливье с ветчиной", "Сельдь под шубой" и котлета по-домашнему с теми же бактериями.

"Особый" и "Домашний" салаты из "Мега Маркета" не оказались исключениями. В них специалисты нашли такие же отклонения, что и в блюдах из других магазинов.

Алкогольный коктейль

Работники ГП "Укрметртестстандарт" рекомендуют заблаговременно покупать алкогольные напитки, чтобы иметь возможность внимательно изучить этикетку и сертификат соответствия.

"Пожалуйста, не ждите последнего дня перед Новым годом! Купите алкоголь ранее в больших супермаркетах, где вы можете рассмотреть этикетку, попросить сертификат соответствия, взять чек, чтобы вы могли потом предъявить претензии, не стесняйтесь спрашивать сертификат соответствия, если его будут долго искать - идите в другой магазин ", - призывает Владимир Семенович.

Не рекомендуют специалисты покупать алкогольные напитки в интернет-магазинах, ведь там можно приобрести фальсификат.

Показателен пример с напитками из интернет-магазина, которые изъяла Государственной налоговая инспекция в Шевченковском районе города Киева.

"Hennesi XO", "Remy Martin XO Excellence" и виски "HANKEY BANNISTER" содержали денатурированной добавки и примеси химических соединений, не характерные для этилового спирта. Массовая концентрация ацетона в 10 раз превышала норму. В виски же - 7925 мг / дм ³ при норме 2,0 мг / дм ³. Также эксперты советуют не покупать алкоголь в киосках и переходах.

Масло-фальсификат

Во всех образцах масла сладкосливочного, которое проверяли в "Укрметртестстандрате" обнаружили от 25% до 70% растительных жиров, которые не должны входить в состав. Производителями такого масла есть небольшие маслопереробные заводы.

"Они свою продукцию реализуют в регионе, где и производят. Ее покупают их же родные, близкие, знакомые, дети ... Неужели нет совести, чтобы близких и знакомых травить фальсификатом!" - возмущается начальник научно-исследовательского центра испытаний продукции ГП "Укрметртестстандарт" Владимир Семенович.

Масло крестьянское 72,5% жира ТМ "Пани МУ" (ОАО "Жашковский маслозавод" ") - 40% растительного жира

Масло сладкосливочное бутербродное 72,4% жира ТМ "Апрель" (ООО фирма "Апрель") - 35% растительного жира

Масло сладкосливочное экстра "Питательное" 80% ТМ "Полтавочка" (ЧП СасинС.И) - 50% растительного жира

Масло сладкосливочное крестьянское 72,7% жира ТМ "Золотистая" (ООО "Андрушевский маслосырзавод") - 35% растительного жира

Масло сладкосливочное крестьянское несоленое "БИМКО 72,5%" жира (ООО "Бимол") - 70% растительного жира

Масло сладкосливочное крестьянское "Сливочная долина" 72,5% жира (ГП "Староконстантиновский молочный завод") - 25% растительного

В Жашковском маслозаводе объяснили, что они не производят масло "Пани МУ", а "только фасуют".

Руководитель ООО фирма "Апрель" считает результаты ГП "Укрметртестстандарт", обнародованные на пресс-конференции, проявлением недобросовестной конкуренции.

"Это антиреклама. Заказан некий проект", - считает руководитель ООО фирмы "Апрель" Дмитрий Зезюлин.

Руководитель ООО фирмы "Апрель" считает, что отбор продукции должен был проводиться в присутствии представителя компании-производителя.

"В мою упаковку можно набрать всего что угодно. Зафасувать, чтобы просто убрать меня с рынка", - объясняет Дмитрий Зезюлин.

"Меня проверяют каждую неделю. Это Госпотребстандарт, у меня берет каждую неделю отборы по заводу санстанция, ветеринарная служба, экологическая служба пробует меня проверять ... Как вы думаете, может быть такое (35% растительного жира в масле бутербродного) когда каждую неделю у меня идет проверка по анализам? Такого не может быть физически, реально... Меня постоянно проверяют ", - добавляет он.

От Староконстантиновского молочного завода обещанные комментарии на момент публикации так и не поступили. ООО "Бимол" сможет комментировать результаты испытаний ГП "Укрметртестстандарт" только после 10 января.

Икра с консервантами

Ни один из восьми образцов икры лососевой, которую проверили специалисты ГП "Укрметртестстандарт", не был безопасным из-за большого консервантов сорбиновой кислоты и уротропина. В Украине нормируется суммарное содержание этих консервантов, которое не должно превышать минимального уровня одного из консервантов.

Высокое содержание консервантов обнаружили в икре лососевый горбуши и кеты первого сорта ТМ "Камчадал" и в икре лососевой зернистой ТМ "Застольная" и ТМ "Шаланда".

В икре лососевый нерки и горбуши первого сорта ТМ "Salmonica", а также в икре лососевый горбуши первого сорта ТМ "Тунайча" нашли бензоат натрия, наличие которого в икре не допускается. В последней еще обнаружили бактерии группы кишечной палочки.

"Поэтому возникает вопрос, где взять нормальную икру? Это действительно проблема, как вы видите по результатам наших испытаний", - заключает Владимир Семенович.

life.pravda.com.ua