Какие болезни вылечит банный веник

Кто не любит баню? Наверняка противников бани найдется не так уж и много. Впереди Новый год и благодаря одному известному фильму, многие из нас также теперь придерживаются традиции провожать старый год именно в бане. Сегодня мы расскажем вам о вениках, используемых в бане и об их полезных свойствах.

Веник отлично массирует тело, при этом усиливая кровообращение в мышцах, подкожной клетчатке и коже. Когда веник распарен, он выделяет особые летучие масла, которые благоприятно воздействуют на организм в целом.

Начнем разговор с можжевеловых и пихтовых веников. Вещества, содержащиеся в этих вениках, способствуют усилению потоотделения, значительно улучшают кровообращение, а также обладают дезинфицирующим действием на воздух. По этой причине во время простуды, ларингите, бронхите или же после перенесенного гриппа рекомендуют использовать именно пихтовые или же можжевеловые веники. Кстати, эти веники отлично помогают при болях в пояснице.

А вот березовые веники отлично очищают кожу от различных гнойных и других высыпаний, залечивают раны и ссадины. Кроме всего березовый веник облегчает состояние при болях в суставах. Особенно полезен березовый веник для курильщиков и для астматиков. Дело в том, что пар от веника помогает «раскрываться» даже самым мелким бронхам, именно по этой причине после бани с березовым веником невероятно легко дышать. Пары от березового веника улучшают настроение и успокаивают.

Еловый веник настоящая находка для людей, которые страдают заболеваниями легких и бронхов. Не стоит бояться, что иголки ели поранят кожу. Если заранее замочить веник в кипятке на пятнадцать минут, иголки хорошо размякнут и не повредят кожу.

Дубовый веник будет полезен людям с проблемами с давлением. Оказывается, что пары дуба не позволяют повышаться артериальному давлению в парилке. Также как и березовый, дубовый веник оказывает благоприятное воздействие на нервную систему. Кроме всего дубовый веник будет полезен всем у кого жирная кожа. Благодаря данному венику кожа становится упругой, избавляется от неприятного жирного блеска.

Полезным при простудных заболеваниях становится липовый веник. Благодаря своим целебным парам липа помогает снизить температуру, расширить бронхи. Также липа оказывает успокаивающее действие на нервную систему, помогает избавить от головных болей. Не стоит забывать, что липа сильное мочегонное средство, именно благодаря этому липовый веник помогает провести легкое очищение почек.

Будьте здоровы!

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