Лучший новогодний стол - какой он?

Для того, чтобы празднование Нового года обошлось без тяжелых последствий для здоровья, встречать праздник нужно, не злоупотребляя салатами и ограничившись минимальным количеством спиртного. Допустимая норма - 50 мл крепкого напитка или 250 мл сухого вина.

Такие рекомендации в ходе видеоконференции на focus.ua дала врач-диетолог Светлана Фус.

«Майонезные салаты - очень сытные и очень тяжелые для пищеварения. Салаты должны быть легкие, и их должно быть совсем немного», - советует специалист.

Для неординарных салатов Светлана Фус рекомендует черри, рукколу, морепродукты в небольших количествах, например креветки и кальмары.

«Основным блюдом новогоднего стола может быть рыба, курица, индейка», - добавила диетолог.

Что касается спиртного, то врач ратует за умеренные возлияния: «Дозы, рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения очень огорчат наших соотечественников. Мужчинам можно выпить 50 г крепкого алкоголя, а женщинам – 25 г. Что касается сухого вина, то нормальная доза в сутки - 250-300 мл».

Также Фус не советует смешивать напитки, употреблять сладкие напитки с минеральной водой и соками, вино с водкой: «Если вы выбрали крепкий алкоголь, то пусть это будет водка и коньяк, а не смесь напитков, которую организм неизвестно как перенесет».

focus.ua