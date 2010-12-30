Мед помогает при похмелье

Мед помогает справиться с похмельным синдромом. К такому выводу пришли британские ученые из Королевского Химического общества.

Исследователи полагают, что мед помогает организму расщеплять алкоголь на побочные продукты и способствует выведению токсинов из организма, которые образовались в результате излишне выпитого алкоголя, сообщает РИА Новости.

По словам ученых, фруктоза, основной активный ингредиент меда, позволяет организму легче расщеплять алкоголь на безопасные побочные продукты.

Она также превращает токсичный ацетальдегид, который образуется в организме под воздействием алкоголя, в уксусную кислоту. Затем, она сжигается во время обычного процесса метаболизма.

focus.ua