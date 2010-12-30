Стресс усиливает воспоминания

Учёные обнаружили необычную закономерность: стресс может усилить обычные, не связанные друг с другом воспоминания. По мнению клиницистов Академии наук Чешской Республики /Чехия/ и Университета штата Нью-Йорк и Университета Рокфеллера /США/, открытие позволит найти новые возможности для лечения пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством. Биологи использовали лабораторных крыс, чтобы доказать эту теорию. Было установлено, что стресс может активировать память, даже если воспоминания не имеют отношения к стрессовой ситуации.

В эксперименте крысы учились делать различия между левой и правой стороной в Т-образном лабиринте. На следующий день исследователи вызвали стресс у грызунов через широко практикуемый метод: поместив их в ведро с водой, в которой они должны были плавать, чтобы не утонуть. Другую группу крыс поместили на мелководье, где плавать не было необходимости. После этого животные вновь должны были ориентироваться в лабиринте. Замечено, что подвергнутые стрессовой ситуации крысы показали лучшую работу памяти, быстрее отыскивая нужный путь в лабиринте.

ami-tass.ru