Таблетки для похудения убили уже тысячи французов

Лекарственный препарат "Медиатор", известный как "волшебные таблетки" для похудения, столь популярный в последние годы во Франции, стал причиной смерти нескольких тысяч граждан.

"Медиатор", изначально предназначавшийся страдающим ожирением диабетикам, появился на прилавках аптек в 1979 году, и с тех пор врачи выписали примерно пять миллионов рецептов на это лекарство. В течение почти тридцати лет медики выдавали рецепты на это опасное лекарство, производство которого субсидировалось минздравом страны, совершенно здоровым мужчинам и женщинам, желающим уменьшить аппетит.

Согласно отчету экспертов, жертвами этого препарата стали около 2.000 человек, еще 3.500 нажили в результате употребления этого лекарства ряд болезней. В состав "Медиатора" входит, в числе прочих ингредиентов, вещество бенфлорекс, которое может спровоцировать утолщение сердечных клапанов, усталость, одышку и вызвать ряд других нежелательных последствий.

В свете этих разоблачений минздрав Франции оказался под огнем критики. От чиновников требуют ответа, почему были проигнорированы рекомендации экспертов, указывавших на опасность применении "Медиатора".

"Медиатор" был запрещен к продаже в апреле 2009 года – после того, как известный пульмонолог Ирен Фрашон обнаружил и доказала связь между употреблением этого лекарства и возникновением сердечных заболеваний.

Журналисты провели собственное расследование, в результате чего выяснилось, что на чиновников оказывали давление владельцы компании Servier, одного из ведущих фармакологических концернов страны, получавших от продажи этого препарата гигантскую прибыль.

epidemiolog.ru