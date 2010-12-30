В России ожидают эпидемию свиного гриппа

В России растет заболеваемость пандемическим гриппом. Еще более значительный рост ожидается после окончания детских школьных каникул, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

“Заболеваемость гриппом, в том числе пандемическим, идет по нарастающей, - отметили специалисты. - Аденовирусы отступают”. Что касается вируса пандемического гриппа, то на сегодняшний день в России зарегистрирован 41 такой случай. Все они лабораторно подтверждены, отметили в Роспотребнадзоре. В целом среди заболевших ОРВИ и гриппом в 3,5-4 проц случаев определяется пандемический грипп.

Говоря о вспышке пандемического гриппа в Саратове среди учащихся гимназий, в пресс-службе сообщили, что “у всех детей заболевание протекает в легкой форме, все они были привиты”. Сейчас 13 заболевших детей лечатся в саратовских поликлиниках по месту жительства. Никто из детей не был госпитализирован, проинформировали в Роспотребнадзоре. Гимназия с 24 декабря по эпидемиологическим показателям была закрыта. Заболевание детей подтверждено лабораторно.

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