Женщина родила близнецов от мужа и любовника

Польский департамент судебной медицины в Люблине выявил редчайший случай: женщина родила близнецов от разных отцов.

Как выяснилось, некоторое время полька одновременно жила с мужем и встречалась с любовником. Женщина забеременела, и вскоре у нее родились девочка и мальчик.

Практически сразу после родов молодая мама подала на развод, чтобы выйти замуж за своего любовника. Полька полагала, что именно он отец ее детей, пишет «Росбалт». Брошенный муж не захотел платить алименты и потребовал провести анализ ДНК, результаты которого повергли всех в шок. Оказалось, мальчика зачал муж, а девочку — любовник.

Это седьмой подобный случай, известный медицине, отмечают «Новости семь дней в неделю». Как утверждают ученые, такое может быть, что у женщины созревает сразу несколько яйцеклеток. Они могут выходить из яичника с интервалом от нескольких часов до нескольких дней. Оплодотворить их могут сперматозоиды разных мужчин. Генетики говорят о том, что шанс на зачатие близнецов от разных отцов — один на миллион, но он все же существует.

Сейчас 28-летняя мама живет с любовником, а обманутому супругу все же придется выплачивать алименты, правда только на одного ребенка.

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