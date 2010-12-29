Черная смородина - спасительница

Женский журнал spiffy.ru опубликовал статью о пользе черной смородины.

Черная смородина есть на каждом дачном участке. Откуда пошла такая традиция и в чем секрет популярности черной смородины? Кроме прекрасных вкусовых качеств, благодаря которым из этих ягод получаются очень вкусные варенье и желе, черная смородина обладает неоценимыми лечебными свойствами.

Ароматные почки являются источником эфирных масел , а также вяжущих и антисептических веществ. Можно делать отвары из листьев, ведь они содержат аскорбиновую кислоту и фитонциды, которые по праву называют природными антибиотиками.

Ягоды также содержат аскорбиновую кислоту, а кроме нее - кислоты винную, фосфорную, янтарную, лимонную, яблочную, салициловую, никотиновую, а также целый набор микроэлементов. Ягоды можно употреблять как в свежем виде, так и в сухом.

Свежие ягоды полезны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в виде киселей, отваров и сока. Соком черной смородины лечат даже язву желудка и двенадцатиперстной кишки - по 10-20 грамм 3 раза в день перед едой. Чудодейственными свойствами обладает сок черной смородины в сочетании с медом.

Сок черной смородины полезен при заболеваниях горла, в основном при кашле с мокротой и различных хрипах. Снижает давление при гипертонии: сок делается из расчета 2,5 - 3 стакана ягод на 5 ложек меда. Принимать следует небольшими дозами в течение дня. Помогает при заболеваниях полости рта и кровоточивости десен.

Ягоды в сухом виде принимают в составе витаминных сборов для приготовления отвара из ягод вместе с брусникой, малиной и плодами шиповника. Листья смородины очень действенны для лечения болезней почек, желчного пузыря, подагры.

При почечнокаменной болезни необходимо выпивать каждый день несколько стаканов отвара из листьев. Такой отвар помогает также при различных видах кожных заболеваний, например, при угревой сыпи. Как видим, уникальные качества черной смородины по праву оценены и полностью оправданны.

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